Verschollen im Sofa / Der Pat-A-ThonJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 25.07.2026: Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Patrick verliert die Fernbedienung zwischen den Sofakissen, und geht auf eine Reise in das Sofa, um sie zu finden. // Patrick hostet einen TV-Spendenmarathon, um Geld für Schnecken, die nicht tanzen können, zu sammeln.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon