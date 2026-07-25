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Die Patrick Star Show

Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

NickelodeonFolge vom 25.07.2026
Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

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Die Patrick Star Show

Folge vom 25.07.2026: Verschollen im Sofa / Der Pat-A-Thon

22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Patrick verliert die Fernbedienung zwischen den Sofakissen, und geht auf eine Reise in das Sofa, um sie zu finden. // Patrick hostet einen TV-Spendenmarathon, um Geld für Schnecken, die nicht tanzen können, zu sammeln.

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