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Die Patrick Star Show

Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur

Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der SpurJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge vom 16.08.2026: Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Die Patrick Star Show wird von einem äußerst merkwürdigen Gestank unterbrochen. // Squidina stellt einen Assistenten ein, der seinen Job ein bisschen zu gut macht.

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