Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge vom 16.08.2026: Squidinas Helferlein / Dem Gestank auf der Spur
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Die Patrick Star Show wird von einem äußerst merkwürdigen Gestank unterbrochen. // Squidina stellt einen Assistenten ein, der seinen Job ein bisschen zu gut macht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 4-5, Season 5: Nickelodeon Germany & © Season 1-4: Nickelodeon