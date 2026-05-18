Bärenhunger / Patricks VerstimmungJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 1: Bärenhunger / Patricks Verstimmung
22 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Patrick hostet eine Sendung übers Essen, nachdem er kein Frühstück bekommen hat. // Patrick und SpongeBob erleben die Wunder der Arbeitswelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon