Der Tankstellen-Urlaub / Bunny, die BarbarinJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 6: Der Tankstellen-Urlaub / Bunny, die Barbarin
22 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6
Die Star-Familie reist zu ihrem Lieblingsferienort. // Bunny begibt sich mitten am Tag in ein Abenteuer in der Vergangenheit.
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Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon