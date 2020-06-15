Sommergespräch mit Norbert HoferJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 1: Sommergespräch mit Norbert Hofer
46 Min.Folge vom 15.06.2020
In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. In Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit spricht Corinna Milborn im Rahmen der Sommergespräche auf PULS 4 und PULS 24 mit dem FPÖ-Vorsitzenden Norbert Hofer.
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Die PULS 24 Sommergespräche
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2020-2022, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2020-2021: ProsiebenSat.1 PULS4