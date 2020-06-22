Sommergespräch mit Beate Meinl-ReisingerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 3: Sommergespräch mit Beate Meinl-Reisinger
43 Min.Folge vom 22.06.2020
In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. In Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit spricht Corinna Milborn im Rahmen der Sommergespräche auf PULS 4 und PULS 24 mit der Vorsitzenden der NEOS, Beate Meinl-Reisinger.
