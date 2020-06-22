Sommergespräch mit Werner KoglerJetzt kostenlos streamen
Die PULS 24 Sommergespräche
Folge 4: Sommergespräch mit Werner Kogler
49 Min.Folge vom 22.06.2020
In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. In Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit spricht Corinna Milborn im Rahmen der Sommergespräche auf PULS 4 und PULS 24 mit dem Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.
