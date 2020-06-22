Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die PULS 24 Sommergespräche

Sommergespräch mit Werner Kogler

PULS 4Staffel 2020Folge 4vom 22.06.2020
Sommergespräch mit Werner Kogler

Sommergespräch mit Werner KoglerJetzt kostenlos streamen

Die PULS 24 Sommergespräche

Folge 4: Sommergespräch mit Werner Kogler

49 Min.Folge vom 22.06.2020

In einer ungewissen Zeit wie dieser stehen viele Fragen im Raum, auf die es gilt, Antworten zu finden. In Zeiten der größten gesellschaftlichen Umwälzungen der Nachkriegszeit spricht Corinna Milborn im Rahmen der Sommergespräche auf PULS 4 und PULS 24 mit dem Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Die PULS 24 Sommergespräche
PULS 4
Die PULS 24 Sommergespräche

Die PULS 24 Sommergespräche

Alle 4 Staffeln und Folgen