Die Restposten-Kings

Restposten-König Dirk testet Thronfolger und Sohn Marcel bei der Tombola

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 02.10.2025
Folge 1: Restposten-König Dirk testet Thronfolger und Sohn Marcel bei der Tombola

46 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6

Dirk, rheinischer Restposten-König, will Sohn Marcel langsam ins Restposten-Geschäft einführen. Bei einer Tombola muss er zeigen, ob er das Zeug zum Nachfolger hat. Alwin steht in Merzen unter Druck: Nach einem Neustart als Retouren-Händler braucht er ein eigenes Lager und will sein Haus räumen. In Lemgo sucht Restposten-Queen Sarah neue Deals. Bei Großhändler Mo in Senden treffen Alwin und Sarah zum Showdown um die besten Paletten aufeinander.

