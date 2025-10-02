Restposten-König Dirk testet Thronfolger und Sohn Marcel bei der TombolaJetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 1: Restposten-König Dirk testet Thronfolger und Sohn Marcel bei der Tombola
46 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Dirk, rheinischer Restposten-König, will Sohn Marcel langsam ins Restposten-Geschäft einführen. Bei einer Tombola muss er zeigen, ob er das Zeug zum Nachfolger hat. Alwin steht in Merzen unter Druck: Nach einem Neustart als Retouren-Händler braucht er ein eigenes Lager und will sein Haus räumen. In Lemgo sucht Restposten-Queen Sarah neue Deals. Bei Großhändler Mo in Senden treffen Alwin und Sarah zum Showdown um die besten Paletten aufeinander.
