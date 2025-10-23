Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Restposten-Kings

Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' Lager

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 23.10.2025
Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' Lager

Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' LagerJetzt kostenlos streamen

Die Restposten-Kings

Folge 4: Ware in Gefahr - Wasserschaden in Daniels' Lager

45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6

Dirk und Marcel besuchen einen Großhändler in Holland. Zurück im Lager hilft Sandra bei den Renovierungen. In Gera startet Daniel mit einer Teambesprechung zum neuen Lager, kauft impulsiv über 500 Betten - dann löst ein Wasserschaden Chaos aus. Bei Alwin sorgt Survival-Profi Ottogerd mit Outdoor-Ausrüstung und einer Liegestütz-Challenge für Action.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Restposten-Kings
Kabel Eins
Die Restposten-Kings

Die Restposten-Kings

Alle 1 Staffeln und Folgen