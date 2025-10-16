Hohe Ziele und royaler Besuch - die RetourenBros Martin und SteffenJetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 3: Hohe Ziele und royaler Besuch - die RetourenBros Martin und Steffen
46 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
In der neuen Folge von "Die Restposten-Kings" sorgt Marcel in Köln mit seiner Lager-Umräumaktion für Chaos und hitzige Diskussionen mit Papa Dirk. Ein Verleger und Frau Sandra schauen überraschend vorbei. Die RetourenBros Martin und Steffen wollen die eine Million Euro Umsatz knacken und erwarten royalen Besuch vom Retouren-Prinzen. Sarah steht vor einer wichtigen Lagerbesichtigung und ihrer Gabelstapler-Premiere.
Die Restposten-Kings
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
