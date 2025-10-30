Online-Wahnsinn - Dirk und Marcel starten bei TikTok durchJetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 5: Online-Wahnsinn - Dirk und Marcel starten bei TikTok durch
46 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6
Dirk und Marcel starten ihren ersten TikTok-Livestream, begleitet von Business-Kollege Dejan. Daniel bekommt Nachwuchs, deshalb übernehmen Sindy und Nicole am Hamburger Hafen - dort warten Gamingstühle aus China auf den Weiterverkauf. Gelingt der Deal? Daniel vertickt außerdem sein "flüssiges Koks". Alwin ist in seine neue Halle gezogen und erzielt dort mehrere Verkäufe, während sein Haus nun nur noch zum Wohnen dient.
