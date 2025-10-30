Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Restposten-Kings

Online-Wahnsinn - Dirk und Marcel starten bei TikTok durch

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 30.10.2025
Online-Wahnsinn - Dirk und Marcel starten bei TikTok durch

Die Restposten-Kings

Folge 5: Online-Wahnsinn - Dirk und Marcel starten bei TikTok durch

46 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6

Dirk und Marcel starten ihren ersten TikTok-Livestream, begleitet von Business-Kollege Dejan. Daniel bekommt Nachwuchs, deshalb übernehmen Sindy und Nicole am Hamburger Hafen - dort warten Gamingstühle aus China auf den Weiterverkauf. Gelingt der Deal? Daniel vertickt außerdem sein "flüssiges Koks". Alwin ist in seine neue Halle gezogen und erzielt dort mehrere Verkäufe, während sein Haus nun nur noch zum Wohnen dient.

Die Restposten-Kings
Kabel Eins
Die Restposten-Kings

Die Restposten-Kings

