Die Rettungsflieger
Folge 11: Trennung
Der SAR 71 fliegt ein kleines Mädchen nach einem Verkehrsunfall ins BWK. Noch während das Kind versorgt wird, kommt dessen Opa und erleidet auf dem Parkplatz einen Schwächeanfall. Dort wird er zufällig aber gerade noch rechtzeitig von den Rettungsfliegern gefunden. Nach dem anstrengenden Tag freuen sich die Helden auf den verdienten Feierabend. Während sich Sabine mit Bille ins Kino aufmacht, wollen Jonny, Wollcke und Blank Jonnys Freundin Tatjana abholen. Die drei Männer ahnen nicht, dass sie gerade unerwarteten Besuch hat. Ihr Noch-Ehemann Dragan will die Scheidung nicht akzeptieren und seine Frau zurück erobern. Noch weiß er nicht, dass es in Tatjanas Leben längst einen neuen Mann gibt. Als die Rettungsflieger bei Tatjana auftauchen, begreift Dragan sofort, dass Jonny Tatjanas Herz erobert hat. Wütend greift er den Sanitäter an. Blank und Wollcke können den eifersüchtigen Mann gerade noch überwältigen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick