Die Rettungsflieger
Folge 4: Abschied vom Glück
44 Min.Folge vom 19.10.2005Ab 12
Bei einem Einsatz im Eisenbahnmuseum wird Blank von einem störrischen Passanten am Auge verletzt. Sabine verweist ihn in die Augenambulanz des BWK. Da Oberst Ralph Brandt gerade im Rettungszentrum ist, als der nächste Einsatz kommt, übernimmt er das Kommando als Pilot. Auf dem Rückweg von der Hochzeit ihres Onkels Steffen hatten die 14-jährige Sybille Liebermann und ihre Eltern einen schweren Autounfall. Der Vater stirbt am Unfallort in den Armen seiner Tochter. Sybilles Mutter ist schwer verletzt. Sabine kämpft um das Überleben der Frau. Auf dem schnellsten Weg geht es ins BWK.
