Die Rettungsflieger
Folge 6: Überraschende Wendung
43 Min.Folge vom 09.11.2005Ab 12
Das SAR-Team liefert einen Epileptiker im BWK ein. Er wird von seiner elfjährigen Tochter Connie begleitet, die nach der Scheidung der Eltern mehr Verantwortung für den kranken Vater übernommen hat, als ihr gut tut. Nach dem Einsatz wartet Sybille Liebermann im Rettungszentrum auf Sabine. Die Ärztin ist sehr überrascht, als Sybille sie bittet, bei ihr einziehen zu dürfen. Bei ihrem Onkel fühlt sie sich unwohl und unverstanden. Sabine braucht Bedenkzeit. Kann sie diese große Verantwortung übernehmen? Kann sie als "Single-Frau" eine gute Mutter sein? Madeleine rät ihr, sich erst einmal mit dem Jugendamt zu beraten.
