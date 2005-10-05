Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Giftstachel

Staffel 10Folge 2vom 05.10.2005
Giftstachel

GiftstachelJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 2: Giftstachel

44 Min.Folge vom 05.10.2005Ab 12

Die schwangere Lisa reagiert auf einen Bienenstich allergisch und droht zu ersticken. Während Sabine die panische Patientin ins BWK einliefert, versucht Wollcke, verzweifelt Madeleine zu erreichen. Er ist in Sorge, weil sie seit Tagen telefonisch von einem unbekannten Mann belästigt wird. Wolcke befürchtet, dass es sich um einen "Stalker" handelt und dass seine Freundin in Gefahr ist. Und tatsächlich werden Madeleine und Richie bei ihrem Besuch im Planetarium beobachtet. Als sie aus der Toilette kommen, liegt dort eine Rose und beim Verlassen des Planetariums erreichen sie anonyme SMS-Grüße. Durch einen Fahrradunfall wird sie zunächst von ihrer Angst abgelenkt. Sie ruft die Rettung.

