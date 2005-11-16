Die Rettungsflieger
Folge 7: Hoch hinaus
Das Team wundert sich, dass Blank Kontaktanzeigen liest. Schließlich ist er doch fest mit Juliane zusammen. Wenig später trifft Wollcke Paula, die behauptet, Jens Blanks Freundin zu sein. Sie habe den Piloten über eine Kontaktanzeige kennen gelernt. Das Gespräch wird durch einen Einsatz unterbrochen. Mitten auf der Elbe ist der Kapitän einer Fähre zusammengebrochen. Sabine und Jonny werden mit einem Polizeiboot an Bord gebracht. Sabine diagnostiziert einen Schlaganfall. Beunruhigt erzählt Wollcke Jonny und Sabine von seiner Begegnung mit der geheimnisvollen Paula. Als Sabine Blank darauf anspricht, bestreitet er, eine Paula zu kennen. Doch diese läuft im Rettungszentrum ausgerechnet Juliane in die Arme.
