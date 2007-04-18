Die Rettungsflieger
Folge 2: Muttersorgen
Ein älterer Jogger an der Alster erleidet einen Hitzschlag. Seine vergleichsweise junge Freundin Zsa-Zsa macht sich große Sorgen und bittet Rettungsassistent Jonny um "persönliche Betreuung", da sie ihn für den Arzt hält. Sonja und Jürgen Biese freuen sich auf ihr erstes Kind. Doch auf dem Weg in die Klinik kommt es zu einem Autounfall und einer Spontangeburt, bei der Dr. Sabine Petersen Geburtshilfe leistet. Das Baby ist gesund, doch die verstörte Mutter lehnt aus Sorge um ihren Mann das Kind ab. Einfühlsam kann Sabine der jungen Frau helfen, ihre Rolle anzunehmen.
Die Rettungsflieger
