Die Rettungsflieger

Mitten im Leben

KultKrimiStaffel 11Folge 3vom 25.04.2007
Folge 3: Mitten im Leben

44 Min.Folge vom 25.04.2007Ab 12

Marina, bei der kürzlich Diabetes festgestellt wurde, hält ihren Freund Dennis für übervorsichtig. Gegen seine Bedenken geht sie in den Wald joggen. Doch dort stürzt sie beim Laufen so unglücklich, dass sie nicht mehr auftreten kann. Hilflos schickt Marina ihren Hund Percy los, um Hilfe zu holen. Aber Percy läuft bei seiner Suche der elfjährigen Julia vor das Fahrrad, so dass diese ebenfalls stürzt und sich schwer verletzt. Als die Rettungsflieger eintreffen, denkt Marina zunächst, Percy habe es geschafft. Dabei gilt der Einsatz Julia, und nun zeigt sich, dass Marina ihre Diabetes unterschätzt hat, denn sie wird ohnmächtig. Wird die Crew rechtzeitig erkennen, dass ein weiterer Mensch im Wald dringend Hilfe braucht?

KultKrimi
