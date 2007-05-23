Die Rettungsflieger
Folge 7: Echte Freundschaft
Die Rettungsflieger werden zu einem Hausunfall gerufen. Herr Markmann ist die Treppe hinuntergestürzt. Leider kann Sabine nur noch den Tod des Mannes feststellen. Allerdings stimmt irgendetwas nicht an der Geschichte . . .spielt die Ehefrau nur etwas vor, oder gibt es eine schlüssige Erklärung für die Strangulations-Male am Hals ihrs Mannes? Ein weiterer Unfall ereignet sich in einer Studenten-WG. Beim Auszug von Lars und Yvonne fällt die schwere Waschmaschine auf Maike. Nun hat Maike einen doppelten Grund, sauer auf Lars und Yvonne zu sein. Denn bevor Lars und Yvonne ein Paar wurden, waren die Studenten beste Freunde in der Dreier-WG. Nun zieht das neue Liebespaar aus, und Maike muss wegen ihren Verletzungen um ihre Semesterarbeit bangen.
