Die Rettungsflieger
Folge 12: Lust auf Leben
44 Min.Folge vom 04.07.2007Ab 12
Das Team der Rettungsflieger hat zu Beginn einen ernsten Einsatz: Eine junge Frau, Rebecca Eggers, hat einen Selbstmordversuch mit Tabletten unternommen. Zudem ist sie offenbar alkoholkrank. Wie es aussieht, hat ein Unglück sie völlig aus der Bahn geworfen: Die ehemalige Leistungssportlerin hat vor Monaten durch einen Unfall ihre vielversprechende Leichtathletik-Karriere in den Wind schreiben müssen und diesen Schicksalsschlag nicht verkraftet. Ihr Mann Sebastian ist verzweifelt und ehrlich besorgt. Aber irgendetwas steht zwischen dem Ehepaar Eggers.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH