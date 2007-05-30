Die Rettungsflieger
Folge 8: Klare Worte
Die freche Layla, der schüchterne Lukas und der draufgängerische Ronny beschließen, in einem Kramladen an der Ecke Absinth zu klauen. Während Layla und Ronny durch Randale die Händlerin ablenken, soll Lukas die Flaschen schnappen. Doch ein schweres Regal fällt auf Lukas. Ronny kann mit dem Verletzten zwar aus dem Laden flüchten, aber die Ladenbesitzerin hält Layla fest. Als die Rettungsflieger eintreffen, kann Blank Layla überzeugen, das Team zum Versteck der kleinen Bande zu führen. Ronny hat sich in seiner Angst mit dem Alkohol vollgepumpt und wird wegen einer Alkoholvergiftung eingeliefert. Bei Lukas stellt Sabine ein schweres Bauchtrauma fest. Die Straußenfarm-Besitzerin Kathrin versucht ihren entlaufenen Strauß Bibo wieder einzufangen. Mit von der Partie ist, eher widerwillig, ihr Sohn Leander, den sie für einen Tunichtgut hält. Deshalb soll er bloß beim Wagen bleiben. Als Bibo auftaucht, packt Leander das Jagdfieber. Doch anstelle des Vogels trifft er seine Mutter mit dem Betäubungspfeil, ein dummes und überdies gefährliches Missgeschick, denn die Betäubungsdosis für den Strauß ist dreimal so stark wie für einen Menschen.
