Die Rinos
Folge 10: Kinder bewerten die Rinos
23 Min.
Heute stehen die Rinos vor der ehrlichsten Jury der Welt. 4 Kinder bewerten die Rinos in verschiedenen Kategorien. Wer war früher der größte Klassenclown? Wer hat den coolsten Style? Und noch viele weitere Fragen. Schneidet Inscope21 diesmal besser ab?
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn