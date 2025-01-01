Rätsel Impossible - Home EditionJetzt kostenlos streamen
Die Rinos
Folge 8: Rätsel Impossible - Home Edition
23 Min.Ab 12
In der neuesten Episode von "Rätsel Impossible" lädt Rewi die Jungs in eine seiner zahlreichen Wohnungen ein, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. In jedem Zimmer erwartet sie ein kniffliges Rätsel, das es zu lösen gilt. Doch wie kommt es, dass Marc Eggers mal wieder ohne Hose dasteht? Und warum wird es im Badezimmer besonders haarig? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in dieser Folge.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn