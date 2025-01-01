Die Rinos
Folge 2: Senioren bewerten die Rinos
25 Min.Ab 6
In der zweiten Episode zählen nur zwei Dinge: Selbstreflexion und einstecken können. Drei sympathische, aber knallharte Senioren ranken die Rinos in eine bestimmte Reihenfolge. Doch es gibt einen Twist: Die Jungs wissen nicht, anhand welchen Kriteriums sie sortiert wurden, und müssen nun selbst herausfinden, wie die Senioren sie einschätzen. Werden die Rinos – Rewi, Tim, Sascha, Nico und Marc – die versteckte Logik des Rankings knacken und uns beweisen, dass sie ganz genau wissen, wie sie auf andere wirken?
Die Rinos
