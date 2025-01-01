Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 11: Wir übernehmen einen Friseur

22 Min.Ab 12

In dieser Episode übernehmen die Rinos für einen Tag einen Friseursalon und stellen sich der Herausforderung, Kunden die Haare zu schneiden. Doch statt stylischer Frisuren sorgen ihre kreativen Schnitte für einige unfreiwillige Lacher und schiefe Blicke. Chaos, lustige Missgeschicke und unerwartete Reaktionen machen diesen Friseurtag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

