Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rinos

Wir übernehmen ein Umzugsunternehmen

JoynStaffel 1Folge 4
Wir übernehmen ein Umzugsunternehmen

Wir übernehmen ein UmzugsunternehmenJetzt kostenlos streamen

Die Rinos

Folge 4: Wir übernehmen ein Umzugsunternehmen

23 Min.Ab 6

In der vierten Episode heißt es wohl das erste Mal im Leben der Rinos - richtig arbeiten. Muskelkraft, Geschick und Teamwork sind gefragt. Von Kisten schleppen über fragile Gegenstände einpacken und Möbel montieren bis hin zum Fahren eines Umzugstransporters – das alles müssen die Jungs alleine meistern. Werden die Rinos es schaffen, einen kompletten Haushalt umzuziehen, ohne Gegenstände zu zerstören oder sich selbst zu verletzen? Schau zu, wie Rewi, Tim, Sascha, Nico und Marc mit vereinten Kräften diese Herausforderung meistern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rinos
Joyn
Die Rinos

Die Rinos

Alle 1 Staffeln und Folgen