Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 1: Dans Vermächtnis (1)
39 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Ricky, Marty und das Team stehen vor der spannenden Aufgabe, ein Schiff zu finden, das im Sumpf begraben sein soll. Sie sind fest entschlossen, Dan Blankenships Werk zu Ende zu bringen und das uralte Rätsel um Oak Island endlich zu lösen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.