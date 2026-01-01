Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Steinstruktur im Sumpf

Kabel Eins Doku
Staffel 7
Folge 4
vom 05.01.2026
Steinstruktur im Sumpf

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 4: Steinstruktur im Sumpf

40 Min.
Folge vom 05.01.2026
Ab 12

Was hat es mit der seltsamen Steinstruktur im Sumpf zu tun? Wissenschaftliche Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Sumpf vor gar nicht allzu langer Zeit von Menschen angelegt wurde.

