Die Schatzsucher von Oak Island

An einem Strang

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 11vom 19.01.2026
An einem Strang

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 11: An einem Strang

40 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Während der Grabungen im Sumpf stößt Gary auf eine Stange Silber. Welche Bedeutung hat dieser Fund auf die nächsten Arbeitschritte des Teams?

