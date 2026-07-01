Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 14: Technik vs. Natur
40 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Was hat es mit dem Fund eines antiken Tunnelbaugerätes im Sumpf auf sich? Gary und das Team rätseln außerdem darüber, wo sich der Standort des ursprünglichen Money Pits befindet.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC