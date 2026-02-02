Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Versunkener Reichtum

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 24vom 02.02.2026
Folge 24: Versunkener Reichtum

40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Die Bohrsaison neigt sich ihrem Ende zu und das Team ist fest entschlossen, eine letzte bahnbrechende Entdeckung zu machen und das 225 Jahre alte Geheimnis rund um den Schatz von Oak Island endgültig zu lüften.

Kabel Eins Doku
