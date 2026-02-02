Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Unter dem Erdboden

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 21vom 02.02.2026
Folge 21: Unter dem Erdboden

40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

So nahe wie jetzt waren die Brüder dem Money Pit noch nie. Außerdem kommen weitere Fallen zum Vorschein, die bewusst gelegt wurden, um Schatzsuchern den Weg zum Ziel zu erschweren.

Kabel Eins Doku
