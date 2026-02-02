Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Neuer Schritt

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 23vom 02.02.2026
Neuer Schritt

Neuer SchrittJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 23: Neuer Schritt

40 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Der aus der Sklaverei entflohene Samuel Ball soll um das Jahr 1809 ein beachtliches Stück Land auf Oak Island besessen haben. Das Team entdeckt Beweise, dass unter seinem Grundstück etwas sehr Wertvolles schlummerte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen