Die Schlümpfe: Sturm verliert ihr MojoJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 167: Die Schlümpfe: Sturm verliert ihr Mojo
12 Min.Folge vom 25.08.2026
Durch einen magischen Unfall tauschen Sturm und Blüte ihr Temperament. Blüte hält sich fortan für eine Kriegerkönigin und Herrscherin des Waldes. Sturm hingegen ist kraftlos und ängstlich. Blüte erlaubt unter Strafe keinem Schlumpf mehr, das Dorf zu verlassen. Als sich Papa Schlumpf, Schlumpfine, Sturm und Hefty nachts auf den Weg in den Wald machen, um Blüte Sturms Kleeblatt wieder abzuluchsen, werden sie von Blüte gefangengenommen. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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