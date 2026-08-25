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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Das Horn des Überflusses

ORF KidsStaffel 1Folge 168vom 25.08.2026
Die Schlümpfe: Das Horn des Überflusses

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 168: Die Schlümpfe: Das Horn des Überflusses

12 Min.Folge vom 25.08.2026

Gargamel erfährt, dass es nichts gibt, was Muffi mag. Mit Hilfe eines Getreidehalmes, auf dem Muffi herumgekaut hat, belegt er ihn mit einer Art Voodoo-Zauber. Alles, was Muffi nicht mag, wird von nun an durch das Horn des Überflusses in Gargamels Hütte geschickt. Dabei hofft er natürlich darauf, dass Muffi irgendwann sagt, dass er die Schlümpfe nicht möge. Leider kommt alles etwas anders, als Gargamel es sich vorgestellt hat. Bildquelle: ORF/IMPS

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