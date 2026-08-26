Die Schlümpfe: Vergiss-dein-nichtJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 170: Die Schlümpfe: Vergiss-dein-nicht
12 Min.Folge vom 26.08.2026
Gargamel verliert sein Gedächtnis und wird zu einem friedlichen, alten Kauz, als Schlaubi ihm den Blütenstaub der Vergiss-dein-nicht-Blume ins Gesicht wedelt. Schlaubi hat ein schlechtes Gewissen und hilft Gargamel, sein Haus zu finden und auf Vordermann zu bringen. Als Jokey eine Horde Schlümpfe zu Gargamels Behausung lotst, um dort eine Party zu feiern, droht alles außer Kontrolle zu geraten. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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