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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Vergiss-dein-nicht

ORF KidsStaffel 1Folge 170vom 26.08.2026
Die Schlümpfe: Vergiss-dein-nicht

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 170: Die Schlümpfe: Vergiss-dein-nicht

12 Min.Folge vom 26.08.2026

Gargamel verliert sein Gedächtnis und wird zu einem friedlichen, alten Kauz, als Schlaubi ihm den Blütenstaub der Vergiss-dein-nicht-Blume ins Gesicht wedelt. Schlaubi hat ein schlechtes Gewissen und hilft Gargamel, sein Haus zu finden und auf Vordermann zu bringen. Als Jokey eine Horde Schlümpfe zu Gargamels Behausung lotst, um dort eine Party zu feiern, droht alles außer Kontrolle zu geraten. Bildquelle: ORF/IMPS

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