Die Schlümpfe: Ritter SchlumpfelotJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 169: Die Schlümpfe: Ritter Schlumpfelot
12 Min.Folge vom 26.08.2026
Nach einer Theatervorstellung beschließt Traumi seinen Traum zu leben, und als Ritter Schlumpfelot durch die Lande zu ziehen. Poeti begleitet ihn als reimender Barde. Traumi bekämpft einen vermeintlichen Drachen und sorgt für allerlei Chaos, bis Schlaubi ihn belehrt, dass das wahre Rittertum auch Einsatz für eine holde Jungfrau erfordert. Doch plötzlich hat Traumi einen Rivalen, denn Hefty wird Zeuge, wie Traumi Schlumpfine umgarnt. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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