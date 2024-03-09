Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner

Im Kleingartenverein ist immer etwas los

Staffel 1Folge 1vom 09.03.2024
Im Kleingartenverein ist immer etwas los

Die Schrebergärtner

Folge 1: Im Kleingartenverein ist immer etwas los

47 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 6

Zwischen dem Wiener Zentralfriedhof und dem Krematorium liegt die Gartensiedlung Neugebäude. Als erster Simmeringer Kleingärtnerverein gegründet, feiert sie in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Vereinsobmann Herbert erklärt das Grundprinzip der ursprünglichen Kleingartensiedlung, während Rasenflüsterer Wiggerl seinen grünen Daumen unter Beweis stellt.

