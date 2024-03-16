Die Schrebergärtner
Folge 3: Wiggerl und die Drohne
45 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 6
Auch in Folge 3 geht es um die Gartensiedlung Neugebäude: Wiggerl entdeckt sein Interesse für Drohnen. Der Testflug findet bei Fredi statt. Hannes sucht sein Blinde Date mit Erkennungszeichen und Codenamen. Ob er Glück hat? Die Liebe ist auch im Alter nach wie vor ein großes Thema. So geht es auch im Schutzhaus bei DJ Andy heiß her.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schrebergärtner
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4