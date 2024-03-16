Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner

Wiggerl und die Drohne

ATVStaffel 1Folge 3vom 16.03.2024
Wiggerl und die Drohne

Die Schrebergärtner

Folge 3: Wiggerl und die Drohne

45 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 6

Auch in Folge 3 geht es um die Gartensiedlung Neugebäude: Wiggerl entdeckt sein Interesse für Drohnen. Der Testflug findet bei Fredi statt. Hannes sucht sein Blinde Date mit Erkennungszeichen und Codenamen. Ob er Glück hat? Die Liebe ist auch im Alter nach wie vor ein großes Thema. So geht es auch im Schutzhaus bei DJ Andy heiß her.

