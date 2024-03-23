Weihnachten im KleingartenvereinJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner
Folge 4: Weihnachten im Kleingartenverein
46 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 6
Bei seinem Besuch am Mistplatz macht Wiggerl eine sehr skurrile Entdeckung. Außerdem sind "Die Schrebergärtner" in Partystimmung! Doch Besitzerin Tina ist von der geringen Besucheranzahl bei ihrer großen Neueröffnungsparty nicht begeistert. Damit beim fulminanten Weihnachtsfest auch wirklich alle kommen, muss die Werbetrommel ordentlich gerührt werden.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4