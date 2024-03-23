Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner

Weihnachten im Kleingartenverein

ATVStaffel 1Folge 4vom 23.03.2024
46 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 6

Bei seinem Besuch am Mistplatz macht Wiggerl eine sehr skurrile Entdeckung. Außerdem sind "Die Schrebergärtner" in Partystimmung! Doch Besitzerin Tina ist von der geringen Besucheranzahl bei ihrer großen Neueröffnungsparty nicht begeistert. Damit beim fulminanten Weihnachtsfest auch wirklich alle kommen, muss die Werbetrommel ordentlich gerührt werden.

