Die Schrebergärtner

Nur ned hudeln

ATVStaffel 1Folge 2vom 16.03.2024
Nur ned hudeln

Die Schrebergärtner

Folge 2: Nur ned hudeln

47 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 6

Im urbanen Garten Eden alias Gartensiedlung Neugebäude geht es in der zweiten Folge spannend weiter. Pächterin Tina plant als offizielle Neueröffnung eine Sturmparty. Dafür eilen Einsatztrupp Wiggerl und Otto zur Hilfe. Nach wie vor ist Hannes bei der Liebessuche im Internet nicht fündig geworden. Sein Glück versucht er deshalb beim Boogieabend im Schutzhaus. Ob er dort mit seinen Tanzkünsten die Frauenwelt überzeugen kann?

