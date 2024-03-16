Die Schrebergärtner
Folge 2: Nur ned hudeln
47 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 6
Im urbanen Garten Eden alias Gartensiedlung Neugebäude geht es in der zweiten Folge spannend weiter. Pächterin Tina plant als offizielle Neueröffnung eine Sturmparty. Dafür eilen Einsatztrupp Wiggerl und Otto zur Hilfe. Nach wie vor ist Hannes bei der Liebessuche im Internet nicht fündig geworden. Sein Glück versucht er deshalb beim Boogieabend im Schutzhaus. Ob er dort mit seinen Tanzkünsten die Frauenwelt überzeugen kann?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV