Die Schrebergärtner
Folge 1: Das Hasenproblem
49 Min. 23.03.2024
Rund 150 Bewohner machen es sich Jahr für Jahr in den Kleingärten St. Pöltens gemütlich. Nun haben auch einige Feldhasen dieses Paradies auf Erden entdeckt und plündern fleißig sämtliche Gemüsevorräte. Vereinsvorsitzender Rainer nimmt das Problem in die Hand. Währenddessen genießt Schrebergärtner Robert die Ruhe in seiner kleinen Natur-Oase. Der leidenschaftliche Fischzüchter präsentiert außerdem stolz seine Lieblingsexemplare.
