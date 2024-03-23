Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 1vom 23.03.2024
49 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 6

Rund 150 Bewohner machen es sich Jahr für Jahr in den Kleingärten St. Pöltens gemütlich. Nun haben auch einige Feldhasen dieses Paradies auf Erden entdeckt und plündern fleißig sämtliche Gemüsevorräte. Vereinsvorsitzender Rainer nimmt das Problem in die Hand. Währenddessen genießt Schrebergärtner Robert die Ruhe in seiner kleinen Natur-Oase. Der leidenschaftliche Fischzüchter präsentiert außerdem stolz seine Lieblingsexemplare.

ATV
