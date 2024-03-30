Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 2vom 30.03.2024
46 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6

Maria ist seit über 30 Jahren stolze Besitzerin eines Schrebergartens am Wilhelminenberg in Wien. Jeden Dienstag lädt die Pensionistin zu Kaffee und Kuchen ein und verwöhnt ihre Gäste mit selbstgebackenen Variationen. Peter und Kurt kümmern sich im Kleingartenverein Waidecker um jegliche Reparaturarbeiten. Auch heute haben die beiden alle Hände voll zu tun, denn sie müssen einen riesigen Blumentopf versetzen.

