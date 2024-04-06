Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner

Halloween im Kleingartenverein

ATVStaffel 2Folge 4vom 06.04.2024
Halloween im Kleingartenverein

Die Schrebergärtner

Folge 4: Halloween im Kleingartenverein

46 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6

An Halloween wird im Kleingarten St. Pölten ein großes Fest gefeiert. Bereits Wochen zuvor dekorieren die Bewohner die Anlage und Rainer kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Herr Rudolph ist ein leidenschaftlicher Heimwerker. Arbeiten an Haus und Garten erledigt er alle selbst. Auch heute hat er alle Hände voll zu tun, denn er möchte sein Grundstück einzäunen. Und Sylvia und Wolfgang machen ihren Garten winterfest, bevor es für sie zurück in ihre Stadtwohnung geht.

