Die Schrebergärtner
Folge 4: Halloween im Kleingartenverein
46 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 6
An Halloween wird im Kleingarten St. Pölten ein großes Fest gefeiert. Bereits Wochen zuvor dekorieren die Bewohner die Anlage und Rainer kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Herr Rudolph ist ein leidenschaftlicher Heimwerker. Arbeiten an Haus und Garten erledigt er alle selbst. Auch heute hat er alle Hände voll zu tun, denn er möchte sein Grundstück einzäunen. Und Sylvia und Wolfgang machen ihren Garten winterfest, bevor es für sie zurück in ihre Stadtwohnung geht.
