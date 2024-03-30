Die Schrebergärtner
Folge 3: Das Paradies auf Erden
48 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6
Herr Zecher sammelt seit Jahren Kakteen und hat sich in seinem Garten ein wahres Paradies erschaffen. Der Pensionist besitzt sogar eine eigene Kaktusart, die nach ihm höchstpersönlich benannt ist. Im Kleingartenverein Wasserwiese treffen sich die Anwohner regelmäßig zu Ratsch und Tratsch im anliegenden Schutzhaus. Kellner Willi empfängt die Gäste und sorgt für ihr leibliches Wohl.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schrebergärtner
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4