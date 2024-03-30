Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner

Das Paradies auf Erden

ATVStaffel 2Folge 3vom 30.03.2024
Das Paradies auf Erden

Die Schrebergärtner

Folge 3: Das Paradies auf Erden

48 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6

Herr Zecher sammelt seit Jahren Kakteen und hat sich in seinem Garten ein wahres Paradies erschaffen. Der Pensionist besitzt sogar eine eigene Kaktusart, die nach ihm höchstpersönlich benannt ist. Im Kleingartenverein Wasserwiese treffen sich die Anwohner regelmäßig zu Ratsch und Tratsch im anliegenden Schutzhaus. Kellner Willi empfängt die Gäste und sorgt für ihr leibliches Wohl.

