Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 1: Stollen
21 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 6
Robert kämpft mit dem seltsamen Weihnachtsgeschenk seiner Schwiegereltern und dem dazugehörigen trockenen Stollen. Während Beate ihre neue, knallbunte Garderobe ausprobiert, entdecken Roberts Kollegen eine verwaiste Handtasche im Amtsgericht. Lisa hat ein großes Geheimnis, das sie vor der Welt verbergen möchte. Am Ende landen die Klamotten und der Stollen im Mülleimer - aber was bleibt, ist Chaos.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
