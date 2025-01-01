Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 5: Sommer
25 Min.Ab 12
Robert bricht seinen Sommerurlaub ab, als das Team nach Rikis Sushi-Verkostung komplett ausfällt. Frustriert über Roberts Zeit mit dem Obdachlosen Yousef, fragt sich Beate, wo ihre Beziehung geblieben ist. Lisa findet eine neue Freundin, was Gerhard in Panik versetzt. Beate hat einen katastrophalen Flirt mit einem Barkeeper, während Robert weiterhin völlig ahnungslos bleibt.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen