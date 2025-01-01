Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Sommer

Sommer

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Folge 5: Sommer

25 Min. Ab 12

Robert bricht seinen Sommerurlaub ab, als das Team nach Rikis Sushi-Verkostung komplett ausfällt. Frustriert über Roberts Zeit mit dem Obdachlosen Yousef, fragt sich Beate, wo ihre Beziehung geblieben ist. Lisa findet eine neue Freundin, was Gerhard in Panik versetzt. Beate hat einen katastrophalen Flirt mit einem Barkeeper, während Robert weiterhin völlig ahnungslos bleibt.

