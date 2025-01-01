Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 2: Quickie
23 Min.Ab 6
Während Robert sich fragt, warum Beate plötzlich so still ist, entwickeln Hakan und Riki einen unerwarteten Plan: Schnauzbärte zur Beruhigung der Gerichtsgäste. Lisa sieht sich mit dem drohenden Besuch ihrer Eltern konfrontiert. Beates mutiger Schritt in eine Mode Boutique führt sie in einen aufregenden, aber chaotischen Tag.
