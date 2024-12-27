Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Weihnachten

JoynStaffel 1Folge 8vom 27.12.2024
Weihnachten

WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Folge 8: Weihnachten

27 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Weihnachten naht, und während Beate Paloma zum Flughafen für ihren Thailand-Urlaub bringt, geraten ihre Eltern bei den Vorbereitungen in Panik. Robert erfährt von einem Gerücht über den Verkauf ihres Hauses und hält es geheim. Auf der Hochzeit von Armin und Miglena stehen Beate und Robert vor der Wahl: ihre Probleme hinter sich lassen oder alles riskieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Joyn
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Alle 1 Staffeln und Folgen