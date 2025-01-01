Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 6: Kerpen
25 Min.Ab 12
Beate hat genug von der stagnierenden Beziehung zu Robert, während die Komplikationen zwischen Lisa und Gerhard sich zuspitzen. Robert ist fasziniert von einem mysteriösen Schimmelfleck auf dem Balkon seiner Mutter. Plötzlich müssen sich alle mit ihren inneren Dämonen auseinandersetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen