Die StiNos - Ganz besonders stinknormal

Folge 6: Kerpen

25 Min.Ab 12

Beate hat genug von der stagnierenden Beziehung zu Robert, während die Komplikationen zwischen Lisa und Gerhard sich zuspitzen. Robert ist fasziniert von einem mysteriösen Schimmelfleck auf dem Balkon seiner Mutter. Plötzlich müssen sich alle mit ihren inneren Dämonen auseinandersetzen.

